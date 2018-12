Schlitten vom Nikolaus steckte im Feierabendverkehr fest

Elmshausen.„1, 2, 3, im Sauseschritt“ – das Kinderlied wäre nicht vonnöten gewesen, um die rund 60 Kinder in der Lautertalhalle in Elmshausen beim Jahresabschluss der SSV-Turngruppen in Bewegung zu bringen. Übungsleiterin Dori Bitsch konnte so aber die Zeit und die gespannte Erwartung auf den Besuch des Nikolaus ein wenig überbrücken, während viele Mütter und Väter dem Treiben zunächst vom Rande der

...