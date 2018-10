Schmökern mit Kaffeetasse

Reichenbach.Trotz gemütlicher Runde herrschte leichte Wehmut: "Das wird das letzte Mal in diesen Räumen sein" meinte Ortsvorsteher Heinz Eichhorn, der einer der zahlreichen Gäste im alljährlichen "Bücherei-Café" in der Gemeindebücherei in Reichenbach war. Das Gebäude der ehemaligen Jugendherberge wird abgerissen. Die Bücherei zieht dann mit ihren annähernd 2000 Büchern um.

Zum zehnten Mal konnte man

...