Schnelles Internet für Lautertal

Gadernheim.Es tut sich was beim Internet-Netzausbau in Lautertal. In der Sitzung des Gadernheimer Ortsbeirates informierte Bürgermeister Andreas Heun über eine Kooperation der Gemeinde mit der Deutschen Glasfaser, die als privatwirtschaftlicher Investor einen möglichst flächendeckenden Ausbau mit einem Glasfasernetz umsetzen möchte.

Wenn 40 Prozent der Wohneinheiten im Ausbaugebiet einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abschlössen, werde ein Glasfasernetz privatwirtschaftlich gebaut – ohne Kosten für Kunden und Gemeinde, verspricht das Unternehmen. Das Ausbaugebiet umfasst Elmshausen, Reichenbach, Gadernheim und Lautern.

Informationsabend am 19. Oktober

Um das Interesse zu erkunden, gibt es bis zum 18. Dezember eine sogenannte Nachfragebündelung. Die beginnt am Montag, 19. Oktober, mit einem Informationsabend ab 19 Uhr. Er wird als Videokonferenz angeboten. Die Teilnahme ist über einen Computer oder ein mobiles Endgerät möglich. Anschließend informiert die Deutsche Glasfaser an einem Servicemobil:

Elmshausen: Mittwoch, 21. Oktober, 10 bis 14 Uhr Radlettplatz

Gadernheim: Mittwoch, 21. Oktober, 14.30 bis 19 Uhr Praxis Schäfer

Lautern: Dienstag, 20. Oktober: 14.30 bis 19 Uhr Edeka-Parkplatz

Reichenbach: Dienstag, 20. Oktober, 10 bis 14 Uhr Rathaus. js

