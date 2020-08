Schnellfahrer verärgern die Anwohner

Lautertal.Mitglieder der CDU-Fraktion in der Lautertaler Gemeindevertretung und des Vorstandes des Ortsverbands haben sich jüngst an der Bushaltestelle in Staffel zu einer Ortsbegehung getroffen. Begrüßt wurden sie dort von ihrem Kollegen und Ortsvorsteher Hartmut Krämer. Dieser informierte zunächst die Anwesenden unter anderem über die dortige Verkehrssituation. Gerade der von der Kuralpe kommende

...