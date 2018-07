Anzeige

Reichenbach.Die Nutzung der Forststraße zwischen dem Forsthaus am Hohenstein und dem Hohberg in Elmshausen ist momentan nicht zu empfehlen. Nach Planierungs- und Verbreiterungsarbeiten wurde jetzt eine dicke Schotter- und Staubschicht aufgetragen, die ein Befahren mit dem Fahrrad und selbst zu Fuß wenig Freude bereitet, da man in dem weichen Material keine Halt findet. koe/Bild: koe