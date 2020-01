Winterkasten.Schreiben ist mehr, als Wissen oder Gedanken zu Papier zu bringen. In bestimmten Lebenssituationen kann Schreiben wohltuende und heilende Wirkung erzielen und dabei helfen, belastende Situationen besser zu überwinden. Das Diakonische Werk Odenwald bietet eine therapeutische Schreibwerkstatt an.

Unter fachlicher Anleitung begeben sich die Teilnehmer auf den Weg, Schreiben als Mittel zur Selbsterforschung einzusetzen. Keine Vorgaben und keine Grenzen schränken das Aufschreiben von Gedanken und Gefühlen ein. „Am Ende der acht Termine muss nicht ein perfekter oder druckreifer Text stehen“, sagt Kursleiterin Katharina Lamprecht.

Die Autorin und Heilpraktikerin für Psychotherapie setzt die heilsame Kraft des Schreibens ein, in dem sie mit der Gruppe beispielsweise das freie Assoziieren übt und ein Traumtagebuch einsetzt, um prägenden Erlebnissen aus der Vergangenheit auf die Spur zu kommen. „Daraus können Geschichten, Märchen oder Gedichte erwachsen. Stück für Stück können neue Ausdrucksformen der Gefühle und Gedanken entstehen“, lädt die Kursleiterin dazu ein, sich auf einen spannenden Prozess einzulassen.

„Unsere Erfahrungen aus vorangegangenen Schreibwerkstätten bestätigen, dass daraus auch eine vertraute und freundschaftliche Atmosphäre unter den Gruppenteilnehmern entsteht“, macht die Diplom-Sozialarbeiterin Conny Fingerloos auf den geschützten Rahmen des Lehrgangs aufmerksam. Die therapeutische Schreibwerkstatt wird aus Mitteln der Aktion Mensch gefördert.

Der Kurs ist in acht Blöcke aufgeteilt, die jeweils montags in der Zeit von 15 bis 18.30 Uhr im Gruppenraum des Diakonischen Werks Odenwald in Michelstadt (Bahnhofstraße 38) laufen. Beginn ist am 10. Februar. Die weiteren Treffen sind für den 24. Februar, 9. und 23. März, 27. April, 11. und 25. Mai sowie den 8. Juni geplant. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 23.01.2020