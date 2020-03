Schüler beeindruckten mit Französisch-Kenntnissen

Fürth.Nervös waren sie alle, die lesefreudigen „Franzosen“ der Heinrich-Böll-Schule in Fürth . Seit Wochen bereiteten sich Schüler der siebten bis zehnten Klassen unter Anleitung von Oberstudienrat Sven Spottka und dessen Kollegin Christina Walder auf den Vorlesewettbewerb im Fach Französisch am Starkenburg-Gymnasium in Heppenheim vor. Beim Regionalentscheid trafen sie auf Schüler anderer Bergsträßer Schulen, die ihrerseits weit vorn bei der Endplatzierung landen wollten.

Das Fach Französisch genießt an der integrierten Gesamtschule seit Jahren große Beachtung. Jahr für Jahr stellen sich Französischschüler der neunten und zehnten Klassen der freiwilligen Prüfung für das weltweit anerkannte Sprachdiplom „Diplôme d’études en langue française (Delf). „Alle unsere Schüler haben auf den Niveaustufen A1 und A2 die keineswegs einfachen Tests bestanden, obendrein mit hohen Punktzahlen“, betont Oberstudienrat Spottka mit Stolz.

Als vor fünf Jahren der Vorlesewettbewerb ins Leben gerufen wurde, „war es für unsere Schule eine Selbstverständlichkeit, daran teilzunehmen“, wie der Pädagoge weiter ausführt. Er sieht – ebenso wie seine Fachschaftskollegen – im Wettbewerb eine gute Ergänzung zu den Vorbereitungen auf die Delf-Prüfungen. Dass die Fürther gerne nach Heppenheim fahren, hängt zudem mit der angenehmen Atmosphäre am Starkenburg-Gymnasium zusammen.

Die erste Aufgabe ist noch vergleichsweise einfach: Die Kandidaten haben zwei Minuten Zeit, um einen geübten Text aus einer Lektüre vorzutragen. Lediglich die Aufregung sorgte für den einen oder anderen Holperer. Deutlich schwerer war die zweite Aufgabe: Jetzt mussten die Jugendlichen einen unbekannten Text, den man ihnen 45 Minuten vorher aushändigte, vortragen.

Unter den aufmerksamen Zuhörern in der Jury befanden sich auch Muttersprachler, die jede Abweichung sofort registrierten. In der Kategorie „Muttersprachler“ landete Zoé Hechler auf dem ersten Platz. Die Achtklässlerin startete in dieser Gruppe, da sie eine französische Mutter hat. Einen guten vierten Platz bei den Französischschülerinnen des zweiten Lernjahres holte sich Laura Ciobia. Insgesamt nahmen sieben Schulen am Wettbewerb teil. „Unsere Schüler lieferten in allen Kategorien bemerkenswerte Leistungen ab“, bilanzierte Spottka. red

