Anzeige

Elmshausen.Was passiert mit der Lautertalhalle? Die Frage beschäftigt seit zwei Wochen auch die Schüler der Grundschule in Elmshausen. Wie im Fall der Felsenmeerschule in Reichenbach hat die Grundschule keine eigene Sporthalle und wickelt ihren Sportunterricht in der Lautertalhalle ab. Auch in unserem medienpädagogischen Projekt Klasse Kids spielt das Thema eine Rolle:

Schüler müssen auf Sportunterricht verzichten. Vereinsveranstaltungen können nicht stattfinden. Auch die Lichter vor der Lautertalhalle funktionieren nicht. Da die Gemeinde das Geld für die Reparatur der kaputten Lautsprecher der Feuermelder nicht hat, werden die Schulkinder in der nächsten Zeit keinen Sportunterricht mehr haben.

Aber etwas Hoffnung besteht noch: Wir hoffen darauf, dass die Gemeinde zugunsten der jungen und alten Menschen in Lautertal das Geld in die Hand nimmt und bald wieder der Vereins- und Schulsport stattfinden kann.