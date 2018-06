Anzeige

Reichenbach.Zu ihrer 60. Jahreshauptversammlung seit Gründung des Vereins im Jahr 1958 trafen sich jetzt die Mitglieder des Schützenvereins Reichenbach in der vereinseigenen Gaststätte. Zu Beginn der Versammlung gedachten die Anwesenden der kürzlich verstorbenen Maria Mink, die ältestes Mitglied des Vereins war.

Aktuell hat der Verein 111 Mitglieder, wie Vorsitzender Lothar Pöselt berichtete. Noch im Jahr 2005 waren es 151. Den Rückgang führt Pöselt unter anderem auf den Verzicht des Vereins auf das Pistolenschießen zurück. Positiv habe sich jedoch die Aufnahme der Bogenschützen ausgewirkt. Freuen kann sich der Verein auch über den Abschluss der Dachflächen-Sanierung mit einem Investitionsvolumen von 20 000 Euro. Stolze 20 Tonnen Material wurden dabei von den fleißigen Helfern bewegt. Außerdem konnte der Zaun in der Außenanlage erneuert werden und es wurden Anschaffungen für die Küche getätigt. „Das sind alles kleine Bausteine, die dafür sorgen, dass unser Verein intakt bleibt. Denn wir müssen uns vor Augen halten, dass die Ausgaben bei sinkenden Mitgliederzahlen weiter steigen werden“, gab Pöselt zu bedenken. Ein wichtiges Standbein für den Verein seien daher Vermietungen und die Durchführung von Veranstaltungen auf dem Gelände. So erinnerte der Vorsitzende unter anderem an das Himmelfahrtsfest. In diesem Jahr wird sich der Schützenverein nach einjähriger Pause wieder mit einem Wagen am Kerweumzug beteiligen. „Dabei werden wir schon einmal auf die Feier zum 60-jährigen Bestehen des Vereins am 27. Oktober 2018 einstimmen“, kündigte Lothar Pöselt (ArchivBild: Funck) an.

Zum sportlichen Bereich konnte Michael Hölzel in Abwesenheit des verhinderten Schießleiters Christian Rausch von insgesamt 14 Schützinnen und Schützen berichten, die für den SV Reichenbach mit vier Mannschaften bei Rundenwettkämpfen sowie bei Kreis- und Gaumeisterschaften mit Kleinkaliber-Sportpistole und -gewehr und mit Luftpistole und -gewehr am Start waren. „Wir sind zwar nicht die Erfolgreichsten, aber Spaß gemacht hat es trotzdem“, zog Michael Hölzel ein insgesamt positives Fazit.