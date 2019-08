Schützen-Gäste aus Kirchheimbolanden

Reichenbach.Den Besuch der Reichenbacher Schützen beim Schützenverein Tell 1908 in Kirchheimbolanden Anfang des Jahres erwiderten die Schützensportler aus Rheinland-Pfalz jetzt. Das Schützenhaus des Schützenvereins (SVR) im Schachert war Treffpunkt nicht nur für einen Freundschaftswettkampf, sondern auch für ein geselliges Beisammensein.

So erfreuten die Odenwälder die Rheinländer Gäste mit Räuberbraten, der großen Anklang fand. Bei guter Stimmung erfolgte nachmittags die Auswertung des Wettkampfes, bei dem diesmal die Gäste als eindeutige Sieger hervorgingen. Der Organisator des Freundschaftswettkampfes, Uwe Peter (rechts), übergab den Pokal an den Vorsitzenden des SV Tell, Wolfgang Diemer, der ihn wieder mit nach Kirchheimbolanden nahm. Im Namen der Gäste bedankte sich Diemer für das sportliche Treffen in Reichenbach und überreichte eine Erinnerungsplakette. koe/Bild: Müller

