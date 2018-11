Schulhaus als Verwaltungssitz

Um die Nibelungenstraße als „wirtschaftliche Schlagader von Elmshausen bis Gadernheim“ zu stärken, könne die Gemeindeverwaltung nach Hans Seegers Ideen in das repräsentative alte Schulhaus in Reichenbach umziehen und damit gleichzeitig das Problem mit dem zu kleinen Sitzungssaal lösen. „Nicht benötigte Räume könnten vermietet werden. Das bisherige Rathaus könnte wie das Schulhaus in Elmshausen an Dienstleister verkauft werden.“

Die Sportvereine würden durch die geplanten Zusammenschlüsse gestärkt und hätten jeweils zirka 4000 Einwohner hinter sich, was eine „erhebliche Verstärkung“ bedeute und zudem die Nutzung moderner Sportstätten ermögliche. Der Sportplatz in Elmshausen könne zu einem Ortszentrum umgestaltet werden. Das Sportplatz-Gelände des SSV Reichenbach könnte für Unternehmen interessant sein.

Ein Blick auf das Gewerbegebiet Elmshausen zeige, dass die Kommune darauf achten müsse, dass sich bei solchen Projekten in angemessener Zeit unternehmerische Aktivitäten entwickeln. Der Fehler dürfe beim Neubaugebiet Schmelzig in Elmshausen nicht wiederholt werden. Grundstücke dürften dort nur an Bauwillige verkauft werden. tm

