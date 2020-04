In unserer vorangegangen Folge über die Schulen in Schannenbach und Knoden berichteten wir, dass sich auch Knoden selbst um ein Schulhaus bemühte. Hermann Bauer schildert das in seiner umfassenden Chronik „Ein Dorf im Odenwald“. Knoden hatte sich 1863 ein Gebäude gekauft, das jedoch keinen Platz für einen Schulhof aufwies.

Da der Schullehrer in Schannenbach wohnen blieb, auch wenn in

...