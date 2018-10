Schulkinder von 1946

Reichenbach.Trotz intensiven Nachdenkens und vieler Telefonate konnten nicht alle Kinder auf dem Foto mit der verstorbenen Kindergartenleiterin „Tante Mariechen“ Kunert ermittelt werden. In den Nachkriegsjahren herrschte auch in Reichenbach ein großes Kommen und Gehen, so dass nicht alle hier Lebenden in Erinnerung blieben.

Die Aufnahme wurde wohl im August 1946 gemacht und zeigt die „Großen“ des Kindergartens, die mit Beendigung der Sommerferien eingeschult wurden. Damals herrschte noch die 1941 in Kraft getretene Vorgabe, dass im ganzen Deutschen Reich der Schuljahresbeginn einheitlich im September lag. Nach dem Zweiten Weltkrieg machten dies die Besatzungsmächte rückgängig. Dies wirkte sich in Hessen aber erst für das Schuljahr 1947/48 aus, das um ein Halbjahr verlängert wurde und Ostern 1949 endete. Von da an begannen und endeten die Schuljahre für Jahrzehnte im Frühjahr.

Die Kinder auf dem Foto waren alle aus dem Jahrgang 1939. Zehn von ihnen blieben in Reichenbach, sechs zogen weg. Nicht ermittelt werden konnte der in der Mitte ganz rechts stehende Junge. Da ihn selbst seine Klassenkameraden nicht mehr kannten, dürfte er nur kurze Zeit in Reichenbach gewohnt haben. he

