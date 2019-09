Schulleitung ist zufrieden

Für die Schulleitung gab die stellvertretende Schulleiterin Madeleine Kuschel bei der Hauptversammlung des Fördervereins der Felsenmeerschule Reichenbach einen kurzen Bericht ab. Sie bedankte sich im Namen von Schulleiterin Simone Kurt und des ganzen Kollegiums für die Unterstützung durch den Förderverein.

Insgesamt sei die Versorgung mit Lehrkräften an der Felsenmeerschule sehr gut, so dass auch keine Unterrichtsausfälle zu verzeichnen seien und es zudem Raum für Förderstunden gebe. Die Schülerzahlen seien fortlaufend stabil.

Dies lasse insgesamt optimistisch in die Zukunft blicken. Kuschel sagte, sie freue sich über den bevorstehenden Abschluss der Umbaumaßnahmen. Die Schule wird unter anderem eine Mensa für die Ganztagsbetreuung erhalten.

Kuschel kündigte an, dass es in diesem Jahr kein Martinsfest geben werde. Als Ersatz solle es am Donnerstag, 12. Dezember, eine Weihnachtsfeier mit einem kleinen Markt auf dem Schulgelände geben. fred

