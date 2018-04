Schwefelsäure hält die Reichenbacher Retter in Atem

Die Abschlussübung der Freiwilligen Feuerwehr Reichenbach fand kürzlich auf dem Gelände eines Bauhandels am SSV-Sportplatz statt. © koe

Reichenbach.Eine "unklare Rauchentwicklung", in einem Bauhandel am SSV-Sportplatz, so Wehrführer Peter Karn, hatte zur Alarmierung der Reichenbacher Wehr geführt - allerdings nur zu Übungszwecken.

Bei dieser Abschlussübung war als Szenario gestaltet worden, dass beim Befüllen einer Batterie eines Gabelstaplers statt 34-prozentige 96-prozentige Schwefelsäure zur Verwendung gekommen war. Diese

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2771 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.11.2012