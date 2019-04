Schweinepest macht Jägern Sorgen

Beedenkirchen.Eine harmonische Jagdgenossenschaftsversammlung erlebten die Mitglieder des Jagdbogens Beedenkirchen. Zügig konnte die Tagesordnungspunkte abgearbeitet werden. Die Zusammenarbeit zwischen den Jagdpächtern und Jagdgenossen funktioniert bestens, bestätigte Jagdvorsteher Kai Peter in der Begrüßung. Auch in seinem Jagdbericht ist von der guten Zusammenarbeit zu spüren: „Wir haben eine gute Kommunikation und alle Anliegen wurden besprochen“.

Im Rückblick erinnerte Kai Peter an den durchgeführten Feldwegebau, 400 Tonnen Schotten wurden dabei verbaut. Um das zu finanzieren, hatten die Jagdgenossen Rücklagen gebildet, die dafür verwendet wurden. Unterstützt wurde das Projekt vom KMB und vom Ortsbeirat, wofür der Jagdvorsteher dankte.

Während einige Wege wieder instand gesetzt werden konnten, erlebten andere Wege in der Beedenkirchner Gemarkung Schäden. So durch Holzarbeiten bei schlechter Witterung und durch Kanalarbeiten.

Auszahlung wird reduziert

Wie die Vorstandskollegen der Jagdgenossenschaft im vergangenen Jahr erfuhren, wird eine neue Aufstellung des Jagdkatasters sehr teuer. Deshalb wurde zunächst darauf verzichtet und darum gebeten Änderungen schriftlich der Jagdgenossenschaft mitzuteilen.

Kummer bereiten den Beedenkirchner Jagdgenossen die Wildschäden. Diese belasten das Budget doch sehr. So wurde in der Versammlung eine Reduzierung bei der Auszahlung der Jagdpacht beschlossen. Die Auszahlung soll am 15. September erfolgen.

Einen Bericht zu Versammlung hatte auch Jagdpächter Michael Halfmann vorbereitet. Er richtete zunächst ein großes Lob an alle Beteiligten des Feldwegebaus und stellte fest, das die Wege zuvor „in einem schwierigen Zustand waren“. Ein Augenmerk richteten die Jagdpächter auch auf Schäden durch Wilderei. Bei der letztjährigen Jahreshauptversammlung wurde von einigen Vorfällen berichtet und eine Belohnung zur Ergreifung der Täter ausgesprochen. Das wirkte wohl, denn in den vergangenen Monaten wurden keine Vorfälle registriert.

Sorgen bereiten den Jagdpächtern die Fälle der Schweinepest in europäischen Ländern. In Belgien seien 780 Fälle registriert. In Tschechien wurden auch mit Hilfe des Militärs die Schwarzkittel bejagt. Halfmann kritisierte, dass Hilfsmittel wie Wärmebildkameras und Nacht-sichtzielgeräte auf Waffen von Jägern in Deutschland verboten sind. Da Wildschweine vorwiegend im Schutz der Dunkelheit unterwegs sind, ist ihre Bejagung eine Aufgabe für die Jagdpächter.

Beim Blick auf die Jagdstrecke konnten nur zehn Wildschweine und 21 Stück Rehwild registriert werden. Ein Teil der Tiere kam durch Unfälle ums Leben. Bewährt haben sich die angeschafften Reflektoren, so die Feststellung der Jagdpächter. Die verlängerte Schonzeit bei den Füchsen sorgte dafür, dass von diesen Tieren nur sieben erlegt werden konnten. „Tollwut konnte keine festgestellt werden“, informierte Michael Halfmann.

Obwohl die Anzahl der vor die Flinte gekommenen Wildschweine eher gering ist, mussten viele Wildschäden festgestellt werden. Halfmann bat darum, Wildschäden sofort zu melden. „Dann werden wird dort ansitzen, denn die Tiere kommen meist innerhalb weniger Tage wieder zurück, um weiter zu wühlen“, so Halfmann. Sei eine Wiese erst einmal mehrfach besucht worden, wechselten die Tiere zu einer anderen Fläche. Deshalb sei das sofortige Melden der Schäden wichtig.

Im Zuge der Versammlung wurde Thilo Krichbaum als stellvertretendes Ausschussmitglied gewählt. Der vorletzte Punkt war die Information zur Neuverpachtung der Jagd. Sowohl Michael Halfmann wie Gernot Hartung hatten in den ersten Sondierungsgesprächen dazu ihr Interesse bekundet. Beide sind schon einige Jahre Jagdpächter in Beedenkirchen und möchten gerne dort weiterarbeiten. Da die Zusammenarbeit gut funktioniert, werden die Mitglieder des Vorstandes auf eine Ausschreibung verzichten.

Unter Punkt „Verschiedenes“ sprach Krichbaum das Thema „Mähtod von Kitzen“ an. Er bat die Jagdpächter um Hilfe beim Durchgehen der Wiesen vor der Mahd. In der Überlegung ist auch, die örtliche Naturschutzgruppe dabei um Hilfe zu bitten.

