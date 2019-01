Schwungvolle Lieder und Getränke aus Partnerstädten

Lautertal.Für die musikalische Unterhaltung beim Neujahrsempfang in Lautertal sorgte der Frauenchor Reichenbach unter der Leitung von Angelika Lemser. Die Sängerinnen hatten schwungvolle Melodien für die Feier ausgesucht.

Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung hatten den Empfang im Rathaus vorbereitet und übernahmen auch die Verpflegung der Gäste. Erstmals gab es zu Laugenstückchen nicht nur Sekt und Orangensaft, sondern auch Rotwein und Cognac aus den Partnerstädten Dogliani / Italien und Jarnac / Frankreich. Der Cognac wurde in einer abgemilderten Mischung serviert. Bürgermeister Andreas Heun sagte, damit gebe es eine Chance, „den Nachmittag noch gut zu erleben“.

Heun lockerte den Empfang durch die Versteigerung einer Flasche Cognac auf. Sie stammte aus Jarnac und war ein Gastgeschenk an Lautertal gewesen. Colin Werner aus Reichenbach war mit einer Spendenbüchse im Saal unterwegs, um nach der Art der amerikanischen Versteigerung Geld zu sammeln. Letztlich erhielt Hans-Peter Hubrich aus Elmshausen das Getränk. Wie viel Geld gesammelt wurde, war gestern noch nicht bekannt.

2018 hatte der Bürgermeister bereits eine Spendenbüchse herumgehen lassen, weil es Kritik daran gegeben hatte, dass die Gemeinde bei ihrer finanziellen Lage einen Neujahrsempfang ausrichtete. Damals waren mehrere Hundert Euro zusammengekommen, obwohl Heun die Kosten für den Empfang auf nur rund 220 Euro geschätzt hatte.

Geld gab es gestern auch für Gerhard „Jim“ Schäfer aus Reichenbach. Alfred Hogen, der jeden Herbst ein Skatturnier organisiert, übergab Schäfer die 300 Euro Erlös aus dem vergangenen Jahr. Hogen würdigte Schäfers Arbeit für die Kinderkrebshilfe. Der Erste Pfungstädter-Fanclub von Gerhard Schäfer sammelt seit Jahren Geld, um der Kinderkrebsstation in Mannheim die Arbeit und den Eltern ihre schwierige Lage zu erleichtern. In 20 Jahren seien so fast 150 000 Euro zusammengekommen, berichtete Alfred Hogen.

Aus den beiden Partnerstädten waren zum neuen Jahr Glückwunschkarten eingetroffen, wie Bürgermeister Heun berichtete. Er sagte, die Verschwisterungen seien angesichts der Entwicklungen in Europa und weltweit wichtiger denn je. Das grenzenlose Europa sei eine Errungenschaft, die nicht selbstverständlich sei. Auch aus Radlett war eine Grußkarte eingetroffen. Mit der britischen Gemeinde hatte Lautertal in den 70er Jahren eine Partnerschaft abgeschlossen, die aber inzwischen nicht mehr offiziell gepflegt wird. tm

