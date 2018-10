Sehnsucht nach der Zeit der Ritter

Elmshausen.Das Kinderkino im Jugendzentrum der Gemeinde Lautertal zeigt heute (Donnerstag) den spanischen Animationsfilm „Justin – Völlig verrittert“ aus dem Jahr 2013.

Justin lebt in einem Königreich, in dem nur noch bürokratische Regeln existieren und tapfere, heldenhafte Ritter schon lange Geschichte sind. Genau das will Justin ändern und ein ebenso großer Ritter werden, wie einst sein Großvater einer war.

Gegen den Willen seines Vaters, den Berater und Anwalt der Königin, macht sich Justin auf den Weg quer durch das Königreich, stets auf der Suche nach Abenteuern und der Erfüllung seines Traums, doch noch ein Ritter zu werden. Auf seiner tollkühnen Reise trifft der furchtlose Justin nicht nur auf eine Reihe lustiger Weggenossen und schließt neue Freundschaften, sondern stolpert mitten hinein in das spannendste Abenteuer seines Lebens. red

