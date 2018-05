Seit 30 Jahren im Einsatz für Reichenbach

Philipp Degenhardt (rechts) als Helfer beim Transport von Ruhebänken in seinem Element. © Krichbaum

Reichenbach.Sein 30-jähriges „Arbeitsjubiläum“ im Verschönerungsverein Reichenbach (VVR) feierte jetzt Philipp Degenhardt. Seit dem Jahr 1988 ist der rüstige Rentner bereits in vielfältiger Art und Weise in der Dorfverschönerung aktiv. Er nahm das Jubiläum zum Anlass, alle die mit vielen Helfern durchgeführten Arbeiten aufzulisten und in Erinnerung zu rufen.

Ausgangspunkt der Mitarbeit von

...

Sie sehen 13% der insgesamt 3115 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.05.2018