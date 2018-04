Anzeige

Lautertal.„Stärken stärken…von Anfang an!“ So ist ein zweitägiger Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurskurs für Frauen ab 16 Jahren betitelt, den die Jugendpflege Lautertal am 9. und 10. Juni jeweils von 9 bis 14 Uhr in der Lautertalhalle anbietet.

Kooperationspartner ist Dietmar Lietz vom Institut für Gewaltprävention, Selbstbehauptung und Konflikttraining.

Selbstverteidigung beginne mit dem Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten, heißt es in der Ankündigung. Wenn sich Frauen belästigt oder bedroht fühlen, sei es notwendig, klare Grenzen zu ziehen.„Dies sollte aus einer inneren Haltung der Überzeugung und Klarheit heraus geschehen.“