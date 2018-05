Anzeige

Lautertal.Einen zweitägigen Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurskurs für Frauen ab 16 Jahren bietet die Lautertaler Jugendpflege am 9. und 10. Juni (Samstag und Sonntag) in der Lautertalhalle in Elmshausen an. Anmeldeschluss ist am Dienstag, 22. Mai.

Die Jugendpflege bietet den Kurs in Kooperation mit Dietmar Lietz vom Institut für Gewaltprävention, Selbstbehauptung und Konflikttraining an. Es gehe ausdrücklich nicht darum, brenzlige Situation mit körperlicher Aggression zu dominieren, sondern sich seiner Stärken und Schwächen bewusst zu sein und so optimal zu handeln (Gewaltprävention, heißt es in einer Ankündigung.

Zu den Inhalten gehörten neben er Selbstverteidigung auch Kommunikations- und Deeskalationstechniken. Die Frauen trainierten dabei in praxisnahen Übungsszenarien. Vermittelt werden sollten Techniken, mit denen Angegriffene trotz Emotionen wie Angst oder Wut zielgerichtet handeln und effektiv die Aufmerksamkeit anderer Menschen in der Öffentlichkeit erzeugen können.