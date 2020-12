Sieben Stationen bis zur Krippe

Reichenbach.In der evangelischen Kirchengemeinde Reichenbach wird es an Weihnachten keine Präsenz-Gottesdienste geben. Der Kirchenvorstand Reichenbach habe beschlossen, auf die Feiern an Heiligabend ab 22 Uhr und am zweiten Weihnachtstag ab 10 Uhr zu verzichten.

Mit Hochdruck werde an anderen Angebote gearbeitet, so Pfarrer Jan Scheunemann in einer Mitteilung. Es wird eine Liturgie für Zuhause geben, die zusammen mit der Weihnachtsausgabe der Kirchenglocke noch vor dem Fest an die Haushalte verteilt werden wird. Das Gemeindebrief-Austräger-Team habe sich bereits auf den Weg gemacht. Wer möchte, kann sich die Liturgie ab morgen (Mittwoch) selbst an der Kirche abholen.

Auch im Internet wird es Angebote geben, nämlich ein Weihnachtsvideo mit den Pfarrern Marion Mühlmeier und Jan Scheunemann, das zurzeit noch vorbereitet wird. Neben diesen und vielen weiteren Angeboten im Internet gibt es als Besonderheit einen Stationengottesdienst, der vieles mit dem traditionellen Familiengottesdienst mit Krippenspiel an Heiligabend gemeinsam hat.

Der Kirchenvorplatz, das Gemeindehaus und die Kirche bieten dabei für insgesamt sieben Stationen Raum. Jede führt den Betrachter einen Schritt tiefer in die Weihnachtsgeschichte. Bei dieser Reise gibt es vieles zu Entdecken, einiges zum Mitmachen und etliches zum Staunen.

An den Stationen haben die Helfer der Gemeinde wochenlang gefeilt: Unter der Leitung von Heide Dahl, Pfarrer Jan Scheunemann und Laura Koob haben die Konfirmanden und Kinder aus den Gemeindegruppen das Beste gegeben. „Es hat uns sehr gefreut, dass so viele Familien aus Lautertal uns beim Erstellen der Stationen unterstützt haben“, schreibt Pfarrer Scheunemann. Der Stationengottesdienst sei kein gleichwertiger Ersatz für das immer sehr gut besetzte Krippenspiel, aber auch eine tolle Gemeinschaftsaktion.

Anmeldungen erforderlich

Die erste Station, bei der der Engel zu Maria spricht und ihr ihre Schwangerschaft ankündigt, wurde unter anderem von den Konfirmanden gestaltet. Diese Szene ist als „Appetitmacher“ bereits vor dem Gemeindehaus ausgestellt. Mit dieser Station soll jeder Durchgang beginnen. Die Stationen sind an Heiligabend in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr geöffnet. Am ersten Weihnachtstag können sie zwischen 14.30 und 17 Uhr besucht werden. Für jede Station werden etwa fünf Minuten benötigt, so dass alle fünf Minuten eine Familie in den Gottesdienst starten kann. Dabei dürfen so viele Menschen als Gruppe gemeinsam den Gottesdienst begehen, wie es die aktuell gültige Verordnung zulässt: ein Hausstand und bis zu vier weitere Personen.

Während des Stationengottesdienstes ist das Tragen eines Mundschutzes verpflichtend; die Gebäude sind belüftet. Handdesinfektionsmittel stehen bei der ersten Innen-Station bereit.

Damit es nicht zu Wartezeiten und Gedränge kommt und zur Kontaktverfolgung bei Infektionen, ist eine Anmeldung erforderlich. Diese ist im Internet möglich sowie bei Laura Koob (Tel.: 06251 / 581969) und Küsterin Tatjana Bauer (Tel.: 06254 / 2652). red

Info: kirchspiel-lautertal.de/ heiligabend2020

