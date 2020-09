Sinnspruch in Lautern

Lautern.Nachdenkenswert war der Text an einer Lautertaler Hauswand, den wir am vergangenen Samstag als BA-Foto-Rätsel veröffentlichen: Wer dieses Haus jetzt tadeln will, der stehe nur ein wenig still und mache sich im Herzen frei, ob sein’s wohl besser sei.“

Abfällige Bemerkungen waren schon vor den Zeiten von Facebook für Betroffene unangenehm, was den Besitzer dieses Hauses wohl zu dieser klaren Ansage veranlasst hatte. In den Blickpunkt gerückt wurde das dazugehörende Anwesen direkt an der Nibelungenstraße in Lautern, als kürzlich ein Auto bei einem Unfall die Gartenmauer teilweise zerstörte. koe

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.09.2020