Sitzung ohne Diskussionen

Gadernheim.Die Mitglieder der VdK Ortsgruppe Gadernheim haben sich im Gasthaus „Zur Linde“ zur Jahreshauptversammlung getroffen. Die üblichen Tagesordnungspunkte arbeiteten sie ohne größere Diskussionen ab. Da keine Wahlen auf abzuhalten waren, standen die Jahresberichte und der Ausblick auf das noch junge Jahr 2019 im Mittelpunkt.

Besuche bei anderen Vereinen

Die 27 Teilnehmer gedachten zunächst ihrem verstorbenen Mitglied Edeltraud Becker mit einer Schweigeminute. Der Vorsitzende Reinhard Schmidtke erinnerte nach seinem Jahresbericht an die anstehenden Termine: Am Wochenende vom 4. auf den 5. Mai feiert die Feuerwehr Gadernheim ihr Frühlingsfest, zu dem auch die VdK-Ortsgruppe eingeladen ist. Auch das Jubiläumsfest anlässlich des 125-jährigen Bestehens des TSV Gadernheim am Pfingstwochenende vom 7. bis 9. Juni soll besucht werden.

Mit dem VdK-Kreisvorstand und der Landesgeschäftsstelle in Frankfurt pflegt die Ortsgruppe ebenfalls eine harmonische Zusammenarbeit. Dies sei, so der Vorsitzende, in erster Linie ein Verdienst des Kassenwarts Gottlieb Schreck, dessen professionelle Arbeit in allen Verbandsstufen hohes Ansehen genieße.

Birgit Knapp und Ursula Schmidt hatten die von Schreck geführte Vereinskasse ohne Beanstandungen geprüft. Daher folgte die Sitzung einstimmig ihrem Antrag auf Entlastung von Kassenwart und Vorstand. Beim nächsten Mal werden Horst Meyer und Inge Bormuth die Prüfung durchführen.

Werner Degenhardt hatte sich zur Freude der Anwesenden bereiterklärt, die auf seinem Grundstück vorhandenen Einrichtungen für das Sommerfest zur Verfügung zu stellen. Die Ortsgruppe wird dazu am Sonntag 14. Juli alle Mitglieder der Gadernheimer Ortsgruppe mit Partnern auch noch formal einladen.

Zum Schluss der Sitzung gab es noch Kaffee und von den Mitgliedern selbst gebackenen Kuchen als Stärkung für den Heimweg. (ppp)

