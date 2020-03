Solidarische Landwirtschaft

Brandau.Auch Nicht-Gartenbesitzer haben die Möglichkeit, frisches Gemüse direkt vom Feld zu beziehen. Wie das funktioniert, kann man am Dienstag, 10. März, ab 18.30 Uhr bei einem Informationsabend zur Solidarischen Landwirtschaft im Sitzungssaal der Hofreite in Brandau (Odenwaldstraße 32) erfahren. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Da sich an milden Tagen bereits der Frühling erahnen lässt, nehme auch die Lust auf frisches Gemüse zu, so Gärtnerin und Agraringenieurin Vivian Glover. Dieses solle möglichst frisch, saisonal und regional sein, was nicht immer leicht zu bekommen sei. Als sogenannter Ernteteiler in einer Solidarischen Landwirtschaft kann man sich aber wöchentlich seinen Ernteanteil frisch in Hoxhohl abholen.

Die Ernte der knapp 60 Gemüsekulturen, die nach Bio-Richtlinien angebaut werden, werde ohne Umwege zwischen den Teilnehmern der Solidarischen Landwirtschaft aufgeteilt. Diese direkte Zusammenarbeit bietet Planungssicherheit für die Gärtner und frisches saisonales Gemüse für die Verbraucher. Bei der Informationsveranstaltung wird dieses Konzept vorgestellt und ein Einblick in die Gemüsevielfalt und die Anbaumethoden gegeben. koe

