Sommercamp an der Schule

Rimbach.Die Einschränkungen in der Corona-Epidemie haben die Schulgemeinde der Dietrich-Bonhoeffer-Schule (DBS) in Rimbach verändert. In kürzester Zeit mussten sich Schüler, Eltern und die Lehrkräfte auf Homeoffice und Homeschooling umstellen. Durch großes Engagement auf allen Seiten sei die schwierige Zeit gut gemeistert worden, teilte die Schule jetzt mit.

Durch mangelnde Internet-Kapazitäten und teilweise auch die fehlende technische Ausrüstung zu Hause traten auch in Rimbach immer wieder Probleme auf. Um die Schüler gut auf das neue Schuljahr vorzubereiten, ließ sich das Team der DBS einiges an Unterstützung einfallen.

Hilfe für das Abschlussjahr

Während die unteren Jahrgänge nach den Ferien so starteten, dass die Kinder und Jugendlichen eventuelle Defizite aufholen können, gab es bereits in den Sommerferien eine Förderung für diejenigen Schüler, die in diesem Schuljahr die Abschlussklassen besuchen. Mädchen und Jungen konnten sich mit Zustimmung der Eltern freiwillig für zwei Wochen „Sommercamp“ anmelden. Sechs Stunden am Tag trafen sich so über 20 Jugendliche mit jeweils drei Lehrkräften der DBS, um sich für die Arbeit in den Hauptfächern Deutsch, Englisch und Mathematik zu stärken.

An jedem Morgen wurde den Schülern zunächst vorgestellt, welche Themen von welchem Fachlehrer behandelt werden. Im Anschluss konnten sich die Jugendlichen in verschiedene Räume begeben, um dort die Förderung zu erhalten, die sie benötigen.

Nach zwei Wochen Schule in den Sommerferien fühlten sich alle Mädchen und Jungen sicher, in einer Abschlussklasse der Dietrich-Bonhoeffer-Schule dem Unterricht folgen zu können. Somit hat sich in den Ferien die Philosophie der DBS – „ Du bist sicher“ – wieder bewahrheitet. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 02.09.2020