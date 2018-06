Anzeige

Lautertal.Im vergangenen Jahr wurde die Tradition des Sommerfestes beim Tennisclub Lautertal nach einer längeren Pause wieder aufleben lassen. Am Sonntag traf man sich neuerlich in geselliger Runde. Wegen der Mannschaftsspieltage diesmal zu Beginn der Sommerferien. Auf dem Platz konnte natürlich ausgiebig Tennis gespielt werden. Beim gemütlichen Beisammensein auf der schmucken Anlage unweit der Lautertalhalle, zu der nicht nur Vereinsmitglieder kamen, gab es neben selbst gebackenen Kuchen auch Steaks und Bratwürste vom Gasgrill und eine große Auswahl an verschiedenen Salaten. Bis in die frühen Abendstunden ließ man es sich gut gehen. df/Bild: Funck