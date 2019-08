Raidelbach.Das oft sommerliche Wetter der vergangenen Wochen beschert farbenprächtige Sonnenuntergänge. Unser Bild entstand im Lautertaler Ortsteil Raidelbach, fotografiert in Richtung des Felsbergs in Reichenbach. Der Sonnenhimmel zeigt mit seinen Resten von Kondensstreifen allerdings, dass zahlreiche Flugzeuge auch in den Abendstunden intensiv am Himmel unterwegs sind. koe/Bild: Koepff

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.08.2019