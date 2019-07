Sommernachtsfest folgt der traditionellen Kerb in Lautern

Lautern.Das alljährliche Kerwetreiben in Lautern fand in den letzten Jahren immer weniger Interesse, so dass sich jetzt die drei Vereine eine neue Veranstaltung statt der Kerb haben einfallen lassen. Der Gesangverein Sängerlust, die Freiwillige Feuerwehr und die Sportgemeinschaft hatten am Wochenende zum Sommernachtsfest in die Festhalle eingeladen. Bei sommerlichen Temperaturen konnte man am Freitagabend ausgelassen die Geselligkeit pflegen.

Für die nötige Musik sorgte ein DJ, für die Kinder gab es Unterhaltung auf dem kleinen Rummelplatz. „Wir probieren mal was anderes“, meinte Edith Götz. Vom Schwenkgrill gab es lecke Steaks und Bratwürste. Eine Attraktion besondere Art waren Bowle-Köstlichkeiten, die von den Vereinsfrauen angesetzt wurden. Bis in die tiefe Nacht hinein ging die Feier. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 22.07.2019