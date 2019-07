Sommernachtsfest in der Festhalle

Lautern.In Lautern wird am Wochenende die Kerb gefeiert. Die örtlichen Vereine zeichnen auch in diesem Jahr für das Fest gemeinsam verantwortlich. Feuerwehrverein, Sängerlust und Sportgemeinschaft haben dazu ein neues Konzept ausgearbeitet. Danach wird die Kerb als Sommernachtsfest ausgerichtet.

Am Samstag, 20. Juli, gibt es ab 18 Uhr in der Festhalle Musik mit Boris Winkler und dazu Spezialitäten vom Grill. Am Sonntag, 21. Juli, macht die Sommerkirche der Lautertaler evangelischen Kirchengemeinden zur Kerb Station in der Lauterner Festhalle. Um 10 Uhr beginnt der zentrale Gottesdienst. Anschließend darf beim Frühschoppen weitergefeiert werden. Es gibt ein Mittagessen und zum Festausklang auch Kaffee und Kuchen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 19.07.2019