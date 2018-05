Anzeige

Elmshausen.Die Formation The Rolling Chords spielt am morgigen Samstag, 5. Mai, im Nibelungen-Kunst-Palast in Elmshausen. The Rolling Chords sind Beate Winter (Gitarre, Querflöte, Flöten und Gesang) aus Bensheim sowie Johann Nagy (Westerngitarre, Harp und Gesang) aus Zwingenberg.

Bandgründer ist Johann Nagy, die Gruppe gibt es seit 2011 in unterschiedlicher Besetzung. Das Repertoire besteht aus Folkrock-Songs, Country, Blue-Grass-Songs sowie irischen, englischen und amerikanischen Folksongs, zum Beispiel von Joan Baez, John Denver, Bob Dylan, und Johnny Cash. Auch The Dubliners, Jimi Hendrix, K. Kristofferson sowie Jethro Tull gehören zum Repertoire.

Das Konzert im Nibelungen-Kunst-Palast beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen. Wer mit dem Auto kommt, kann den Parkplatz am Sportplatz nutzen. cf