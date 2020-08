Sonnenblume in Reichenbach wächst über drei Meter hoch

Reichenbach.Ein besonders hochgewachsene und prächtige Sonnenblume (lateinisch: Helianthus annus) ist dieser Tage im Garten von Hobby-Gärtnerin Jutta Kaffenberger in Reichenbach zu finden. Die Blume ist ihr nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes über den Kopf gewachsen, sondern hat inzwischen mit exakt vermessenen 3,02 Metern Wuchshöhe auch die Regenrinne am Dach des Hauses in der Nibelungenstraße erreicht.

Scheinbar finden Sonnenblumen, die sehr lichtabhängig sind und einen warmen Standort bevorzugen, im Garten von Jutta Kaffenberger ideale Verhältnisse vor. Denn es ist nicht das erste Mal, dass hier eine „wild aufgegangene“ Sonnenblume diese stattliche Höhe erreicht. So kann es durchaus sein, dass die Blume noch weiter in den Himmel wächst, blüht sie doch noch bis in den September hinein. fred

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 05.08.2020