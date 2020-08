Sorge um den Erhalt des Europaplatzes

Reichenbach.Ob der Europaplatz an der Ecke Nibelungenstraße / Auf der Steinaue in Reichenbach erhalten werden kann, ist fraglich. Ein entsprechender Antrag der Gemeindevertreter Günter Haas (LBL) und Frank Maus (GLL) wurde am Dienstag im Bauausschuss der Gemeindevertretung beraten. Dabei zeigte sich aber, dass für die Grünfläche die Zeit fast abgelaufen ist.

Haas und Maus hatten nach dem Beschluss über die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Destag-Gelände die Initiative ergriffen, um den Platz zu retten. Bereits bei der ersten Beratung der Pläne für die Neuordnung des Destag-Geländes war kritisiert worden, dass der Europaplatz bebaut werden soll. Zu einer Änderung der Planunterlagen hatte das aber nicht geführt, auch weil der Planer damals signalisiert hatte, dass der Eigentümer das günstig gelegene Grundstück als Bauplatz nutzen wolle.

Wie Bürgermeister Andreas Heun berichtete, ist der inzwischen einen Schritt weiter und hat eine Bauvoranfrage eingereicht, zu der die Gemeinde Stellung nehmen müsse. Es sei nun also auch nicht mehr viel Zeit, weil es dafür Fristen gebe. In einer E-Mail an die Verwaltung hatte der Eigentümer erkennen lassen, dass die Anfrage nicht dahin gehe, ob dort gebaut werden könne, sondern nur, in welcher Form dies möglich sei. Denn der Bebauungsplan Destag-Gelände – der noch nicht verabschiedet ist – hat mit dem Europaplatz nur mittelbar zu tun. Das Grundstück ist bereits in einem in den 80er Jahren beschlossenen Bebauungsplan erfasst.

Platz würde 218 000 Euro kosten

Wolfgang Hechler (SPD), der als früherer Mitarbeiter des Amtes für Bodenmanagement vom Fach ist, sagte, allein von ihrer Lage her sei die Fläche ein Bauplatz. Der Eigentümer hat auch ausrichten lassen, dass die Gemeinde den Platz gerne als Grünfläche weiternutzen darf. Dafür muss sie ihn aber kaufen. 218 000 Euro für die über 700 Quadratmeter große Fläche im Raum. Ein Kauf wäre schon möglich gewesen, denn wie Peter Hannewald (CDU) berichtete, gehört der Europaplatz nicht mehr den Leuten, die ihn jahrzehntelang der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt hatten. Bei diesem Verkauf hätte die Kommune über ihr Vorkaufsrecht eintreten können – was aber unterblieben sei, so Jürgen Röhrig (LBL).

Hechler sagte, es sei zwar schade um den Platz, aber er sehe keine Möglichkeit, die Bebauung zu verhindern. Frank Maus sah nicht ganz so schwarz und empfahl weitere Gespräche mit dem Eigentümer. Der brauche schließlich für die Umnutzung des Destag-Geländes Ausgleichsflächen. Und die könnten auch auf dem Europaplatz sein. Dann wäre beiden Seiten geholfen.

Günter Haas sagte, der Eigentümer habe durch den Bebauungsplan viele Vorteile bei der Vermarktung des Bereichs. Das könne die Gemeinde in die Waagschale werfen, um beim Europaplatz etwas zu erreichen. Peter Hannewald (CDU) bezweifelte dagegen den ökologischen Nutzen des Platzes, den Haas und Maus in ihrer Antragsbegründung angeführt hatten. Die Grünanlage sei nicht erhaltenswert. Die CDU sei auf keinen Fall dafür, dass die Gemeinde Geld für einen Kauf in die Hand nehme. Auch Erich Sauer betonte, wer das wolle, der müsse auch sagen, wie es bezahlt werden solle. Zum Beispiel über eine weitere Erhöhung der Grundsteuer-Sätze.

Zu einer Ablehnung des Antrags von Haas und Maus rang sich der Bauausschuss nicht durch. Letztlich formulierten die Antragsteller ihre Forderungen dahingehend um, dass der Gemeindevorstand mit dem Grundeigentümer sprechen soll, unter welchen Voraussetzungen ein Erhalt des Europaplatzes – möglicherweise verkleinert – möglich ist. Maus stimmte dem zu, der Rest des Ausschusses enthielt sich der Stimme. Haas durfte nicht mitstimmen, da er kein Ausschuss-Mitglied ist.

