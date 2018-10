Sozialdemokraten räumen Fehler ein

Lautertal.Zur Kritik der CDU Lautertal an der Plakatierung der SPD für die Landtagswahl hat Wolfgang Hechler, Vorsitzender der Lautertaler Sozialdemokraten Stellung genommen – und dabei Fehler eingeräumt.

Die CDU hatte kritisiert, dass die SPD – ebenso wie andere Parteien – mehr Plakate aufgehängt habe, als von der Gemeinde genehmigt, teilweise seien diese auch nicht durch Aufkleber als genehmigt gekennzeichnet gewesen. Der Lautertaler CDU-Parteivorstand nannte dies eine „Unverschämtheit“, dies sei kein Fair Play. Auch zwei Wochen, nachdem die CDU die SPD darauf aufmerksam gemacht habe, hätten die Plakate immer noch gehangen.

Hechler hält die Kritik für berechtigt. Er verweist darauf, dass die Begrenzung der Wahlplakate und das Anbringen von Aufklebern in Lautertal neu sei. „Mein persönlicher Fehler war es, dass ich die Genehmigung zur Plakatierung etwas zu spät beantragt hatte. Den fünf Ortsbezirken der SPD Lautertal hatte ich die Anbringung zu früh freigegeben, weil ich die Genehmigung nur für eine Formsache gehalten hatte“, erklärt Hechler.

Die SPD-Ortsbezirksvorsitzende von Reichenbach habe sofort etwas mehr als zehn Plakate in Reichenbach angebracht, weil sie am folgenden Tag eine Überseereise angetreten ist. „Von der Genehmigung von nur 20 Plakaten, davon nur zwei im Ortsteil Reichenbach waren wir überrascht“, fährt Hechler fort. Auf den versehentlichen Verstoß sei er Vorsitzenden der CDU Lautertal, Peter Hannewald, und einer Sachbearbeiterin aus dem Rathaus aufmerksam gemacht worden. Er habe daraufhin Aufkleber an die Ortsbezirke ausgeteilt. Probleme habe es nur in Reichenbach gegeben. „Die Vorsitzende der SPD Reichenbach konnte sich nicht kümmern, weil sie noch immer in Urlaub weilte“, schreibt Hechler. Erst vergangenen Freitag habe er zusammen mit dem Elmshäuser Vorsitzenden alle überzähligen Plakate entfernt und die beiden verbliebenen mit den Aufklebern versehen.

„Ich bitte die politischen Mitbewerber, insbesondere die CDU, die Beschäftigten im Rathaus und vor allem die Lautertaler Bevölkerung um Entschuldigung für mein persönliches Versagen in dieser Angelegenheit“, betont Hechler. Es sei für ihn eine peinliche Sache, weil der SPD verständlicherweise unfaires Spiel vorgeworfen worden sei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.10.2018