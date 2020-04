Sozialverband will weiter für die Mitglieder da sein

Reichenbach.Der Sozialverband VdK hat wegen der Corona-Pandemie seine Kreisgeschäftsstelle in Heppenheim geschlossen. Die Vorstandsmitglieder der Ortsverbände stehen aber als Anlaufstellen bei Problemen und Fragen zur Verfügung, wie der Verband mitteilte.

Der geschäftsführende Landesvorstand des VdK Hessen-Thüringen habe in einer Sitzung Anfang April beschlossen, alle Veranstaltungen, Seminare und Beratungsgespräche des VdK zunächst bis zum 1. Juni abzusagen. Dazu gehörten beispielsweise die Konferenz der Vorsitzenden der Kreisverbände, die Seminare, die Klausurtagung des Landesvorstandes sowie die für Ende Juni geplante Landesfrauenkonferenz.

An die Vorsitzenden der Ortsverbände sei die Bitte ergangen, keinerlei Zusammenkünfte einzuberufen. „Mit diesen Maßnahmen wollen wir die VdK-Familie schützen und außerdem einen wichtigen, solidarischen Beitrag für die Gesellschaft leisten“, heißt es in der Mitteilung des Landesvorstandes.

Es seien zurzeit zwar keine persönlichen Kontakte möglich. Dennoch sollten die Mitglieder nicht alleine gelassen werden. Daher sei es wichtig, dass alle Verbandsstufen telefonische oder elektronische Sprechstunden anbieten. Die Ortsverbände sollten im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihren Mitgliedern eine telefonische Kontaktaufnahme anbieten. Es sei auch möglich, vonseiten der Vorstandsmitglieder telefonisch Kontakt mit den Mitgliedern aufnehmen und so den Zusammenhalt im VdK zu pflegen.

„Die Kreisverbände erhalten ihre bisherige Betreuungs- und Beratungsarbeit in den Geschäftsstellen weiter aufrecht. Hierzu wird eine verstärkte Erreichbarkeit über Telefon, Fax und E-Mail sichergestellt, da persönliche Vorsprachen nicht stattfinden. In geeigneten Fällen kann die Arbeit auch mobil durch Anschlussumleitungen erbracht werden.

Zusätzliche Kontaktmöglichkeiten

Die Bezirksgeschäftsstellen arbeiten uneingeschränkt weiter und sind zu den üblichen Telefonzeiten erreichbar. Jedoch findet auch dort kein Personenkontakt mehr statt. Bei Bedarf wird die telefonische Erreichbarkeit in den Bezirksgeschäftsstellen ausgebaut, um für die Mitglieder da zu sein.“

Die Landesgeschäftsstelle werde verstärkt für die Ehrenamtlichen und die Mitglieder da sein. Um sicherzustellen, dass Anliegen der Mitglieder und verbandsinterne Fragen der Ehrenamtlichen schnell bearbeitet werden können, sei zusätzliche Angebote geschaffen worden.

Zum einen habe die Landesgeschäftsstelle für die Zeit der Corona-Pandemie eine spezielle E-Mail-Adresse zur Beantwortung von Fragen eingerichtet: corona@vdk.de. Über diese Adresse könnten alle Fragen eingereicht werden, die im Zusammenhang mit der Corona-Krise auftreten. Es sei auch möglich, über diesen Weg einen telefonischen Rückruf zu erbeten.

Zum andern sei für sozialrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und ihren gravierenden Auswirkungen auf viele Bereiche des täglichen Lebens eine zentrale Telefonnummer eingerichtet worden. Unter 069 / 2043694444 werde montags bis freitags jeweils in der Zeit von 9 bis 13 Uhr den Mitgliedern Beratung angeboten.

Vor allem gehe es dabei um Fragen im Zusammenhang mit der Epidemie.: Wohin muss ich mich melden bei Verdacht auf Corona? Unter welchen Voraussetzungen werden Tests gemacht? Wer verordnet sie? Was bedeutet Quarantäne? Wie lange dauert diese? Was bedeuten die Leitlinien der Bundesregierung? Sind Besuche von Kranken und Angehörigen in Pflegeheimen möglich? Wie kann ich die Betreuung von Kindern und Arbeit vereinbaren? Welche arbeitsrechtlichen Auswirkungen gibt es? Welche Regelungen der Regierung zu Gehaltsfortzahlungen, Kurzarbeitergeld und sozialrechtlichen Sonderregelungen – beispielsweise Krankschreibung per Telefon – gibt es? Was ist die Soforthilfe für Kleinunternehmen und Selbstständige? Welche Gesetze zu Lieferengpässen bei Medikamenten gibt es? Wie bin ich als Mieter geschützt? Was ändert sich bei der Pflege durch den Coronavirus? red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 15.04.2020