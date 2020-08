Spalier aus Sonnenblumen zum Schulstart in Elmshausen

Elmshausen.In diesem Jahr war zwar alles anders, aber dass anders nicht gleichbedeutend mit schlechter ist, zeigte der Schulstart der Lautertaler ABC-Schützen am vergangenen Dienstag. Und so wurde auch der erste Schultag ein feierlicher Moment, der in Erinnerung bleiben wird.

Auch bei der Grundschule in Elmshausen musste man kreativ sein, um diesen Tag den geänderten Vorschriften anzupassen. Die Einschulungsfeier wurde nicht im Schulhof veranstaltet, sondern im Festzelt des TSV Elmshausen am Sportplatz. Damit die Abstände gewahrt blieben, durfte jedes Kind zur Feier vier Begleitpersonen mitbringen.

Schulleiterin Claudia Sudheimer begrüßte die Familien und die Schulanfänger, die aufgeregt mit ihren Ranzen und Schultüten dem ersten Schultag entgegenfieberten. Zunächst wurde aber ein Film gezeigt denn die Schüler der Elmshäuser Grundschule in den Ferien gedreht hatten.

Im Film stellten sich die Patenkinder der neuen Erstklässler vor und die Klassen 3 und 4 hatten mit der Kamera einen Rundgang durch die Schule gefilmt. Ebenfalls nicht live, sondern auf der Leinwand zu sehen war außerdem ein Tanz, den die Zweite Klasse vorführte.

Dann endlich ging es für die Schulkinder mit der Klassenlehrerin Dorothee Schumacher in Richtung Schule. Hier wurden sie von der Patenklasse mit einem Spalier aus Sonnenblumen begrüßt und so gebührend als neue Mitschüler empfangen. Die Eltern verbrachten derweil die Zeit bei Snacks und kalten Getränken auf dem Elmshäuser Sportplatz. TN/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 20.08.2020