Spanisches zum Auftakt

Elmshausen.Nach der Sommerpause beginnt am Samstag, 14. September, wieder das Programm im Nibelungen-Kunst-Palast in Elmshausen. Zum Auftakt gibt es einen spanischen Abend mit La Felina und Mick. Ab 19 Uhr bekommen die Gäste Musik, Tanz und Gesang geboten. Dazu gibt es spanische Köstlichkeiten.

Gleich einen Tag später, am Sonntag, 15. September, wird um 16 Uhr eine Airbrush-Ausstellung von und mit Yvonne Ißle eröffnet. Im Rahmen der Vernissage gibt es auch eine Vorführung.

Ein „Australischer Abend mit Bildern und Musik“ ist für Samstag, 12. Oktober, geplant. Das Didgeridoo ist dann live zu hören, aber auch Essen und Trinken werden ab 19 Uhr geboten.

Pauline Schöneck präsentiert sich im Nibelungen-Kunst-Palast mit Acryl-Arbeiten. Die Vernissage ist am Sonntag, 13. Oktober, ab 16 Uhr. Musik und Stimmung mit den Original Riedberg-Buam gibt es dann am Samstag, 19. Oktober, ab 19 Uhr. Nur eine Woche später, am Samstag, 26. Oktober, führen drei Tenöre musikalisch durch den Abend. Ein Muss für alle, die tolle Stimmen mit entsprechender musikalischer Begleitung mögen.

Die beliebte Italienische Nacht mit Johann Nagy und The Rolling Chords steht für Samstag, 16. November, wieder einmal im Programm. Beginn ist um 19 Uhr, es wird zu der Musik italienische Speisen geben.

„Poisy und Judith“ bieten Rock, Pop, Blues, Beat und Balladen in Odenwälder Mundart. Die beiden Künstler gastieren am Samstag, 23. November, ab 19 Uhr im Kunst-Palast. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.09.2019