Elmshausen.Wenn es in der Wohnung qualmt, solle man sich auf keinen Fall irgendwo verstecken – das war eine der wichtigen Lehren, die die Lautertaler Ferienspielkinder von einem Vormittag bei der Feuerwehr im Gerätehaus in Elmshausen mitnahmen. Trotz Ferienzeit gab es sehr viel zu lernen. So auch, dass man keinesfalls selbst Rettungsversuche unternehmen, sondern möglichst schnell die Wohnung verlassen sollte.

Der neue Image-Film der Kinder- und Jugendfeuerwehren Lautertal informierte anschaulich über die Arbeit in den Feuerwehr-Nachwuchsorganisationen. Weitere wichtige Informationen waren, dass man möglichst den Notruf 112 am Telefon abgeben können sollte. Dafür ist es wichtig, den eigenen Namen und die Adresse auch in solch einer Stresssituation mitteilen zu können.

Ein weiterer Film informierte über die Arbeit der Berufsfeuerwehren. Eine Filmsequenz zum Thema Rauchmelder leitete zu einer Vorführung an einem Puppenstubenmodell über. Dort wurde ein Zimmer vernebelt, bis der Rauchmelder piepte.