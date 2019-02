SPD: Auch die Schließung von Kindergärten ist kein Tabu

Reichenbach.Mitglieder der SPD-Fraktion in der Lautertaler Gemeindevertretung haben die evangelische Kindertagesstätte an der Knodener Straße in Reichenbach besucht. Bei einem Rundgang mit der Lautertaler Kindergartenbeauftragten Ursula Kindinger-Bickel, der Leiterin der Einrichtung, Nadine Sagasser, sowie Karlheinz Zehrbach vom Kuratorium der Lautertaler Kindertagesstätten, machten sich die politischen

...