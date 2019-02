SPD fordert Erhalt der Jugendpflege

Lautertal.Die SPD Lautertal will sich auch künftig für den Erhalt der Jugendpflege der Gemeinde einsetzen. Das betonte der Parteivorsitzende Wolfgang Hechler in einer Stellungnahme in Reaktion auf den Artikel in der Mittwoch-Ausgabe dieser Zeitung, mit dem Titel „Keine Feierlaune bei der Jugendpflege“.

Die SPD sehe das Thema als „bedeutsam“ an, so Hechler. Es seien gute Gründe gewesen, weshalb die Sozialdemokraten „mit ihrer absoluten Mehrheit die Einstellung des ersten Jugendpflegers bei der Gemeinde Lautertal vor 30 Jahren ermöglicht“ hätten.

„In den folgenden 27 Jahren war es in der Gemeindevertretung bei allen Parteien und der Freien Wählergemeinschaft Konsens, dass alle Jugendpfleger bis zum heutigen Tag hervorragende Jugendarbeit leisten. In der Bevölkerung, insbesondere bei Jugendlichen, Eltern und Großeltern hatten alle Jugendpfleger einen hohen Stellenwert.“

Auch die CDU habe bis in die vergangene Legislaturperiode die Jugendpflege noch hoch gelobt, stellt Hechler fest. Dies habe sich aber geändert, als die Lautertaler Bürgerliste (LBL) als stärkste Fraktion in die Gemeindevertretung eingezogen sei: „Da schwenkte die CDU um und wollte die Jugendpflege am liebsten abschaffen.“

Anträge gescheitert

Die Gemeinde erhalte für den Jugendpfleger kein Geld vom Land, so Hechler. Die Kosten müssten von der Kommune „alleine gestemmt werden“. Hechler wies zurück, dass niemand der Jugendpflege energisch beispringe. „Das Gegenteil ist der Fall. Die SPD hat sich stets in der Gemeindevertretung – und nicht nur da – für die Jugendpflege eingesetzt.“ Die Koalition aus LBL und CDU habe aber mit ihrer Mehrheit in den Haushaltsplänen einen KW-Vermerk bei der Stelle des Jugendpflegers durchgesetzt. Im Haushaltsplan 2018 wurde mit den Stimmen von LBL und CDU festgelegt, dass bei einer Neubesetzung der Stelle nur noch eine Halbtagskraft beschäftigt werden darf. Die SPD scheiterte im Rahmen der Beratung des Etats 2019 mit einem Antrag, den Vermerk wieder aufzuheben.

Um bereits vor dem Ausscheiden des derzeitigen Jugendpflegers Kosten zu sparen, bemüht sich der Gemeindevorstand darum, eine zeitweise Anstellung im Rahmen der Schulsozialarbeit an der Mittelpunktschule Gadernheim zu verwirklichen. Das stößt aber offenbar auf rechtliche Probleme, zumindest wurde das Vorhaben ans hessische Kultusministerium weitergeleitet. Eine Initiative, bei der Finanzierung des Jugendpflegers den Kreis Bergstraße ins Boot zu holen, scheiterte am Widerstand des Landkreises.

„Teile der CDU und der LBL befürworteten bei einem Treffen aller Fraktionsspitzen im kleinen Kreis eine Kündigung des Jugendpflegers, die allerdings rechtlich nicht möglich ist“, so Wolfgang Hechler weiter. „Eine Entscheidung des Arbeitsgerichts gegen den Jugendpfleger wird von ihnen sogar für wahrscheinlich gehalten.“ Insofern handele es sich in der Tat um ein „trauriges Jubiläum“.

CDU und GLL könnten tatsächlich über ihre Abgeordneten Druck auf das Land machen, dass die Kommunen für die Jugendarbeit Zuschüsse erhielten, schreibt der SPD-Vorsitzende weiter. Diese beiden Parteien stellten schließlich die Landesregierung. „Die hessischen SPD-Landtagsabgeordneten werden sich dieser Forderung bestimmt nicht entgegenstellen.“ tm/red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.02.2019