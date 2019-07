SPD fordert härteres Vorgehen gegen Parksünder

Lautertal.Die SPD Lautertal sieht die Gemeinde auf einem guten Weg aus der Finanzkrise heraus. Bei der Hauptversammlung des Ortsvereins gab es viel Lob für Bürgermeister Andreas Heun. Er habe einen großen Anteil an der guten Entwicklung. Beigeordneter Ferdinand Derigs verwies darauf, dass der Gemeindevorstand sehr gut zusammenarbeite und in der Regel seine Beschlüsse einstimmig fasse. SPD-Vorsitzender und Gemeindevertreter Wolfgang Hechler sagte daraufhin, dies zeige, dass der Bürgermeister hervorragend arbeite. „Sonst würden die Damen und Herren von der CDU und der LBL da nicht mitstimmen.“

Ferdinand Derigs sagte, der Gemeindevorstand und der Bürgermeister hätten einiges an Arbeit hinter sich. Seit der Kommunalwahl 2011 habe das Gremium 81 Sitzungen absolviert, die alle mindestens zwei Stunden gedauert hätten. Das mache für die ehrenamtlich tätigen Beigeordneten umgerechnet drei volle Arbeitswochen aus.

Die SPD will nun vom Krisen-Modus wieder auf Normalität umschalten. Fraktionsvorsitzender Tobias Pöselt sagte, für die Zukunft müssten wichtige Themen in den Blick genommen werden. Dazu zählte er an erster Stelle die Kindergärten. Eine Kommission sei derzeit dabei, ein Konzept zu entwickeln, um unter anderem den hohen Investitionsbedarf zu schultern. Pöselt sagte, dazu werde unter anderem über den Neubau eines Kindergartens beraten werden müssen. Entschieden sei aber noch nichts, auch die Schließung von Kindergärten sei derzeit kein Thema.

Eigene Ordnungspolizei ist Thema

Alleine im Kindergarten in Reichenbach ist allerdings der Bedarf so hoch, dass es sich kaum lohnt, den Altbau aus den 80er Jahren zu sanieren. Um den Kindergarten auf den aktuellen Stand zu bringen, wäre außerdem mehr Platz nötig, den das Grundstück aber nicht mehr hergibt.

Tobias Pöselt sagte, es sei auch nötig, Unterstützung für das Ehrenamt und die Vereine zu bieten. Die SPD habe daher beantragt, einer Initiative des Kreises beizutreten, die für ehrenamtlich Tätige unter anderem Schulungen anbiete. So könne die Gemeinde auch nach der Streichung weitgehend aller eigenen Zuschüsse etwas für die Vereine tun.

Den Ausbau des Nahverkehrs will die SPD weiterverfolgen. Pöselt erneuerte die Zusage, dass die Partei eine neue Diskussionsrunde anstoßen werde, sobald der Entwurf des neuen Nahverkehrsplans vom Kreis vorliege.

Beim Tourismus und dem Naturschutz gehe es vor allem um eine Entlastung des Bereichs am Felsenmeer. Ein entsprechender Antrag der SPD in der Gemeindevertretung habe inzwischen zu einer Reihe von Maßnahmen durch den Gemeindevorstand geführt. Zudem sollten die Besucherlenkung verbessert und ein Parkplatzkonzept entwickelt werden.

Alle Maßnahmen seien aber nur dann wirksam, wenn es auch eine Kontrolle durch die Ordnungspolizei gebe. Tobias Pöselt schlug vor, eine eigene Ordnungspolizei aufzubauen und auch stationäre Blitzer einzusetzen. Bisher gehört Lautertal mit der Stadt Bensheim zu einem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk. Immer wieder gibt es Kritik daran, dass die Ordnungspolizei in Lautertal zu wenig präsent sei. Das dürfte unter anderem daran liegen, dass die Polizisten üblicherweise nur an Werktagen im Einsatz sind. Sie verteilen daher zwar bei Radarkontrollen an der B 47 fleißig Tickets an die Ortsansässigen, die aber wiederum an den Wochenenden hilflos zusehen müssen, wie ihre eigenen Hofeinfahrten zugeparkt werden, ohne dass dies Folgen hat.

Schwierige Lage an der B 47

Pöselt sagte, mehr Kontrollen bedeuteten auch mehr Strafzettel für die Lautertaler selbst. Dennoch rief Gemeindevertreter Albrecht Kaffenberger dazu auf, die Verkehrsregeln in Lautertal zu überwachen. Die Bürger sollten auch vor Anzeigen keine Scheu haben, um ihre Rechte durchzusetzen. Unter anderem an der B 47 in Reichenbach zwischen Knodener Straße und Zehnesweg sei die Lage äußerst schwierig. Es sei dort für Fußgänger kaum noch möglich, die Gehwege zu benutzen, weil diese rücksichtslos zugeparkt würden.

Eine Entlastung sei auch dadurch möglich, dass sich die Gemeinde der Unsitte annehme, dass Garagen als Lagerräume benutzt und die Autos stattdessen am Straßenrand abgestellt würden. Dies sei rechtswidrig und müsse entsprechend geahndet werden. Die SPD will sich für Bauplätze für Private und das Gewerbe einsetzen. Die Neuplanung des Destag-Geländes in Reichenbach biete hierzu eine gute Chance, sagte Pöselt. Kaffenberger bemängelte allerdings den geplanten Wegfall des Europaplatzes. Die Planung werte das Betriebsgelände der Destag deutlich auf. Es sei daher sinnvoll, dass die Gemeinde davon auch einen Vorteil habe. Der Europaplatz an der Ecke Nibelungenstraße / Steinaue sei eine der wenigen Grünflächen an der Bundesstraße in Reichenbach und daher von großer Bedeutung.

Nach der Verbesserung der Finanzlage wollen die Sozialdemokraten eine schrittweise Sanierung der Infrastruktur. Dazu gehöre auch die Verbesserung der Gemeindestraßen. Dabei müsse über die künftige Finanzierung gesprochen werden, sagte Pöselt. Im Unterschied zu CDU und LBL, die einen Antrag zu dem Thema in der Gemeindevertretung vorgelegt hatten, fordere die SPD aber auch eine Bürgerversammlung, um die Bürger über alle Möglichkeiten zu informieren. Außer der bisherigen Anliegerbeteiligung bei Bauarbeiten ist grundsätzlich auch die Finanzierung solcher Investitionen über den allgemeinen Haushalt – also über die Steuern – möglich beziehungsweise die Einführung einer jährlichen Abgabe aller Bürger, die dann zweckgebunden für den Straßenbau verwendet wird.

