SPD fordert schnelleres Internet für die Lautertaler

Lautertal.Die SPD Lautertal will die Versorgung mit schnellem Internet in der Gemeinde ausbauen lassen. „Bei einem Blick in den vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur veröffentlichten Breitbandatlas wird schnell klar, dass Lautertal beim Ausbau einer gigabitfähigen Infrastruktur zwar kein weißer Fleck auf der Landkarte ist, hier aber noch erheblicher Nachholbedarf besteht“, sagte Fraktionsvorsitzender Tobias Pöselt nach Beratungen seiner Partei zu dem Thema.

Bei den Recherchen wurde auch deutlich, dass die Anbindung innerhalb der Gemeinde sehr unterschiedlich sei. Während in Gadernheim weitgehend schon eine Datenrate von 100 MBit pro Sekunde zur Verfügung stehe, hinkten die anderen Ortsteile deutlich in der Breitbandversorgung hinterher. „Hier könnte eine Kooperation mit der Deutschen Glasfaser Abhilfe schaffen, mit der die Gemeinde Lautertal bereits einen Kooperationsvertrag abgeschlossen hat“, so Pöselt.

Die Kommune habe dabei allerdings nur wenige eigene Möglichkeiten, um die Versorgung zu verbessern. „Wir können hier in erster Linie als Impulsgeber fungieren“, erläuterte Bürgermeister Andreas Heun. „Je mehr Interessenten für einen Ausbau innerhalb eines Gebiets vorhanden sind, desto wahrscheinlicher ist die Investition eines Anbieters. In der Regel ist eine Teilnehmerquote von 40 Prozent der Haushalte erforderlich.“

„Liberalisierung war ein Fehler“

Das sei auch eine Folge der Liberalisierung des Marktes, erinnerte Heun. Hier seien in der Vergangenheit die Weichen falsch gestellt worden. „Nach der Privatisierung der Deutschen Telekom wurde leider nur ungenügend in die Infrastruktur investiert. Der Markt alleine schafft aber nicht automatisch eine gute Infrastruktur für alle. Deshalb liegen wir heute beim Glasfaserausbau im Vergleich zu anderen Industrienationen nicht an der Spitze, sondern eher am Ende. Diese Sünden der Vergangenheit müssen die Bürgerinnen und Bürger jetzt ausbaden“, so Heun weiter.

Pläne für einen flächendeckenden Glasfaserausbau hätten bereits vor 40 Jahren unter Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) auf dem Tisch gelegen. „Wären sie wie geplant umgesetzt worden, könnte Deutschland heute das weltweit beste Glasfasernetz haben. Stattdessen landeten die Pläne nach dem Wahlsieg von Helmut Kohl (CDU) im Bundesarchiv, der dann auf den Ausbau eines TV-Kabelnetzes umschwenkte“, erinnert die SPD. Daher gehöre Deutschland heute zu den Schlusslichtern unter den Industrieländern.

„Wollen wir im Lautertal konkurrenzfähig bleiben, dann sollte die Gemeinde im Interesse der hier angesiedelten Firmen und aller Privathaushalte schnellstmöglich initiativ werden“, sagte Gemeindevertreter Marco Mazza. Denn nur etwa ein Fünftel der Internet-Nutzer in der Gemeinde verfügten derzeit über eine Datenübertragungsrate von 100 Mbit pro Sekunde. „Wie schnell gerade aber eine Familie mit Kindern hier an Grenzen stoßen kann, wurde insbesondere jetzt in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling deutlich“, so Mazza. „Deshalb müssen die Gemeindevertreter diesem Thema dringend mehr Aufmerksamkeit widmen.“ tm/red

