Reichenbach.Bei einem Vorstandstreffen der SPD Reichenbach wurden unter dem Vorsitz von Mandy Kaffenberger für die kommenden Monate Termine festgemacht. So steht als Nächstes wieder ein – nicht nur für Mitglieder gedachter – Kegelabend im SSV-Heim an. Unter dem Motto „Spielend ins Gespräch kommen“ hofft die SPD auf regen Zuspruch.

Gegenseitiges Kennenlernen und der Austausch von Meinungen zum aktuellen Geschehen stehen bei dem Treffen im SSV-Heim am Dienstag, 22. Mai, ab 18 Uhr im Vordergrund. Am 11. September, an gleicher Stelle und zu gleicher Uhrzeit, soll es dann schon zum dritten Treffen kommen.

Hauptversammlung im September

Weiterhin beschloss der Vorstand, die Hauptversammlung am Dienstag, 25. September, im SSV-Heim abzuhalten. Wahlen stehen an, und es soll auf die Landtagswahl am 28. Oktober geblickt werden. „Mit Blick auf die immer schwierigeren finanziellen Verhältnisse im ländlichen Raum unter den seit 1999 ununterbrochen von der CDU geführten Landesregierungen braucht Hessen dringend einen Wechsel und eine starke SPD“, schreibt die Partei. red