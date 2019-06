SPD sieht in Lautertal Normalität eingekehrt

Lautertal.Die Lautertaler SPD ist „glücklich und erleichtert“ über das Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 der Gemeinde Lautertal. „Der Überschuss von mehr als 1,3 Millionen Euro und die Erteilung der Haushaltsgenehmigung für 2019 ohne Auflagen durch das Regierungspräsidium zeigen deutlich, dass Normalität in Lautertal eingekehrt ist“, so der Fraktionsvorsitzende Tobias Pöselt in einer

...