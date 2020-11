SPD überbrachte Glückwünsche an Otto Schneider

Lindenfels.Glückwünsche zu seinem 80. Geburtstag erhielt der Lindenfelser Erste Stadtrat Otto Schneider von der SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 Plus aus Lautertal. Zu den Sozialdemokraten in der Nachbargemeinde hatte Schneider schon in den 70 er Jahren Kontakte.

Über Jahrzehnte hinweg sind Lautertaler an den Burgfest-Samstagen Gäste der Familie Schneider, zuerst in deren Haus am Sonnenweg, jetzt mit herrlichem Blick vom Kurvenzentrum aus auf die Burg. Dabei mache Otto Schneider immer Werbung für sein Lindenfels, heißt es in einer Mitteilung der AG. Und das mit Erfolg. So fahren einige Lautertaler fast wöchentlich in die Nachbarstadt und suchen dort ein Café auf.

Eine Tour mit Schneider nach Wiesbaden gab es 1995 anlässlich einer Diskussionsveranstaltung mit dem hessischen Ministerpräsidenten Hans Eichel, dem SPD-Vorsitzenden Rudolf Scharping (hinten von links) und dem späteren Bergsträßer Landrat Norbert Hofmann (vorne, Zweiter von links). he/Bild: he

