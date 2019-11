SPD will 365-Euro-Tickets für die Region

Lautertal.Über 80 000 Leute pendeln täglich aus und in den Kreis Bergstraße, um zu ihrer Arbeitsstelle zu gelangen. Dies geht aus den vor kurzem von der Industrie- und Handelskammer in Darmstadt vorgestellten Gemeindesteckbriefen hervor. Alleine im Lautertal trifft dies für fast auf 3000 Bürger zu.

„Noch nutzt ein Großteil der Arbeitnehmer das eigene Auto“, stellt die Lautertaler SPD dazu fest. Um aber im Zeichen des Klimawandels und der Verkehrswende Anreize zu schaffen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen, sollten nach dem Willen der SPD sowohl die Preise sinken als auch das Angebot verbessert werden.

„Wir müssen den Menschen im Kampf gegen den Klimawandel mehr Anreize geben auf das Auto zu verzichten. Da ist das 365-Euro-Ticket, neben einer guten Taktung und Vernetzung, ein Schritt in die richtige Richtung“ sagte Lautertals Bürgermeister Andreas Heun zur Forderung der SPD.

Kreis soll Modellregion werden

Im Klimapaket der Bundesregierung ist die Einrichtung von zehn Testregionen vorgesehen, in denen die Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs beim Kauf einer Jahreskarte nur noch rechnerisch einen Euro pro Tag bezahlen sollen.

Die SPD-Fraktion Lautertal unterstützt hierzu einen Antrag der SPD-Kreistagsfraktion, der eine Bewerbung des Kreises Bergstraße als Modellregion für die Einführung eines 365-Euro-Jahrestickets fordert, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt.

Die SPD kündigt ferner an, erneut eine Veranstaltung mit dem zuständigen Kreisbeigeordneten Karsten Krug zu veranstalten, der die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes des Kreises Bergstraßes verantwortet. „Wir müssen im Gespräch mit den Nutzern bleiben, nur so können wir eine positive Weiterentwicklung für den Nahverkehr in Lautertal erreichen“ so SPD-Fraktionsvorsitzender Tobias Pöselt. red

