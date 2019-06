SPD will Ehrenamtliche fördern

Lautertal.Zur Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements in Lautertal fordert die SPD den Beitritt der Gemeinde Lautertal zu einem interkommunalen Weiterbildungsprogramm. Ehrenamtliches Engagement sei ein wesentliches Element eines gut funktionierendes Gemeinwesens, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Ein entsprechender Antrag werde für die Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstag, 13. Juni, vorgelegt werden.

„Nur durch die von Vereinen und engagierten Bürgern angebotenen und übernommenen Leistungen entsteht ein Gemeinschaftsgefühl innerhalb einer Gemeinde wie dem Lautertal. Die Bedingungen und Anforderungen, unter denen dies möglich ist, werden aber immer komplexer. Viele Menschen schrecken daher vor der Übernahme einer ehrenamtlichen Aufgabe zurück“, erläuterte Fraktionsvorsitzender Tobias Pöselt.

Problemfall Datenschutz

„Man denke nur an die Verunsicherung in einigen Vereinen, die durch die neue Datenschutz-Grundverordnung entstanden ist. Selbst bei einem Vereinsfest sind sehr viele Regularien zu beachten, so Parteivorsitzender Wolfgang Hechler laut der Pressemitteilung. „Mit dem Beitritt der Gemeinde Lautertal zu einem interkommunalen Weiterbildungsprogramm möchten wir hier den Ehrenamtlichen Unterstützung und das nötige Werkzeug an die Hand geben.“

Dem Weiterbildungsprogramm, das vom Amt für Kultur, Bildung und Soziales der Stadt Viernheim koordiniert werde, gehörten bereits neun Städte und Gemeinden des Kreises Bergstraße an. Angeboten würden kostenlose Seminare, deren Inhalte jedes Jahr in einem Programmheft veröffentlicht werden. Die Seminare würden vom Land Hessen finanziert. „Lediglich an den Druckkosten des Heftes wäre die Gemeinde mit einem Zehntel beteiligt, etwa mit 350 Euro pro Jahr. Das sollte uns das Ehrenamt wert sein. Wir hoffen auf eine breite Zustimmung der Gemeindevertreter“, so Tobias Pöselt abschließend. red

