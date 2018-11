Spende anstatt von Geschenken zur Goldenen Hochzeit

Reichenbach.Tief berührt war Christa Degenhardt (rechts), als sie vom Friseur-Ehepaar Ingrid und Ernst Mink eine Spende für weitere Therapien für ihren Sohn Jens Degenhardt, der ein Handicap hat, überreicht bekam. Zu ihrer Goldenen Hochzeit hatten beide beschlossen, statt Geschenken von Verwandten und Kundschaft um Spenden eben für ihn zu bitten.

Ausschlaggebend war das Benefizkonzert der Band Never2Late an der SSV-Gaststätte im Juli vergangenen Jahres, dessen Erlös ebenfalls für Jens bestimmt war, da sein verstorbener Vater Heinz Mitbegründer der Formation war (wir berichteten). Jens Degenhardt benötigt eine in Freiburg vorgenommene Therapie immer wieder, was mit enormen Kosten verbunden ist.

Zusätzlich geht er alle 14 Tage zu einer weiteren Therapie nach Viernheim, deren Kosten die Krankenkasse nicht übernehme, so Christa Degenhardt. Sie bereue jedoch keinen Cent, den sie ausgegeben habe, betonte die Mutter. Durch Ihre Hartnäckigkeit, die Therapien zu bekommen, habe sie das Beste für ihren Sohn erreicht.

Er lebt in einer Wohngruppe in Jugenheim und arbeitet in den Nieder-Ramstädter Heimen. Sein Zwillingsbruder, der studiert habe und jetzt in München als Sozialpädagoge in einem Blindeninternat arbeite, habe trotz der schweren Belastung in der Familie seinen Weg gemacht, worauf Christa Degenhardt ebenfalls stolz ist.

Daher danke sie allen, die sie auf dem langen Weg unterstützt haben. Ihr ganz besonderer Dank auch im Namen ihres verstorbenen Mannes galt der Familie Mink und deren Spendern für die großzügige finanzielle Hilfe in Form von 1200 Euro, was keinesfalls selbstverständlich sei. koe/Bild: koe

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018