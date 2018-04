Anzeige

Beedenkirchen.Seit zehn Jahren richtet die evangelische Kirchengemeinde Beedenkirchen am ersten Adventswochenende zusammen mit dem Ortsbeirat ein Adventsfest an der Pfarrscheuer aus. Außerdem gibt es dazu in der Kirche Odenwälder „Stubenmusi“. Auch im vergangenen Jahr war die Veranstaltung sehr gut besucht. Die Bewirtung der Gäste übernahmen der Ortsbeirat und die „Bürger für Beedenkirchen“ (BfB). Peter Eckel, Uschi Weisz und Ortsvorsteher Hartmut Krämer überreichten zusammen mit der BfB-Vorsitzenden Edith Koch den Erlös des Festes in Höhe von 800 Euro an den Kirchenvorstands-Vorsitzenden Jürgen Schellhaas und Pfarrer Jan Scheunemann. Das Geld soll wie in der Vergangenheit für den Unterhalt der Pfarrscheuer verwendet werden. tn/Bild: Neu