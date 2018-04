Anzeige

Reichenbach.Der TSV Reichenbach unterhält die Sport- und Kulturhalle am Brandauer Klinger sowie den Sportplatz am Falltorweg. Im Jubiläumsjahr gibt es Spendenaktionen, mit denen der Verein die Anlagen aufwerten will. Dies sind zum einen der Verkauf von Kunstrasen-Quadratmetern, zum anderen die Sammlung für die Sanierung des Hallendachs, die mit etwa 17 000 Euro veranschlagt ist. Karlheinz Peter betreut die Baumaßnahme. Anträge auf Zuschüsse bei diversen Stellen und Verbänden wurden gestellt, ob man jedoch in den Genuss einer Förderung kommt, steht noch aus.

Spenden dafür sind per Überweisung möglich unter dem Stichwort „Hallendach“. Bankverbindung: Sparkasse Bensheim, IBAN DE 50 509500680004100111.

Info: Weitere Informationen auf tsv-reichenbach.de